Baby Ariel. Lisa & Lena. Jacob Sartorius. Diese Teens haben zusammen mehr als 25 Millionen Fans! Doch gehört haben wir diese Namen noch nie. Kein Wunder. Denn berühmt sind alle drei Acts bei Musical.ly. Was? Ja genau, das ist schon wieder eine neue Handy-App. Hatten wir uns gerade erst an die Existenz von Snapchat und Instagram gewöhnt, gibt es jetzt schon den nächsten neuen Hype. 100 Millionen User nutzen die kostenlose App Musical.ly bereits auf ihren iOs oder Android Smartphones. Und die sind kaum über 30!



Zu sehen gibt es in der App 15 Sekunden lange Videos. In denen bewegen die User ihre Lippen zu bekannten Liedern und filmen sich dabei meist aus der Selfie-Perspektive. Quasi die Mini-Playback-Show von heute, nur ohne Marijke Amado und ohne Fernseher. Alles ist eine große Community. Leute die ihre Videos in der App uploaden nennt man „Muser“, ein Video heißt „Musical“. Genau wie bei Instagram kann man Likes verteilen und anderen Nutzern folgen. Es gibt Charts der beliebtesten „Muser“ und der angesagtesten Songs. Und regelmäßig veranstaltet die App Challenges – mit Hashtag benannte Wettbewerbe, in denen das beste Video zu einem bestimmten Thema ausgemacht wird. Neben Musik kann man aber auch Comedy Clips erstellen.