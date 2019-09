Sag deine Pläne wieder ab: Warum Zuhausebleiben das neue Feiern ist

Peter Sim ist 30 Jahre alt, lebt in New York und arbeitet im Finanzwesen. Er ist einer der wenigen Leute, die ich finden konnte, die den Ergebnissen der Umfrage nicht zustimmen. „Besonders die Millennials, die in der Großstadt leben, müssen sich überlegen, für was sie Geld ausgeben wollen. Weil die Mieten immer teurer werden, müssen wir in richtig kleinen Wohnungen leben. Für mich ist es deswegen essentiell, mein Apartment so oft wie möglich zu verlassen, unter Leute zu kommen und alles zu genießen, was die Stadt zu bieten hat. Und ich treffe auch einfach immer noch gern neue Menschen“.