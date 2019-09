In der Schule wurde Linda Zervakis „Tzatziki“ genannt, heute ist sie Tagesschausprecherin

Linda Zervakis ist die erste deutsche Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund, zweifache Mutter und Buchautorin („Königin der bunten Tüte“). Einen Termin zu finden war nicht so leicht, die 40-Jährige ist vielbeschäftigt und kommt deswegen direkt von der Frühschicht beim NDR in ein Hamburger Café. Die Moderatorin kann nicht viel geschlafen haben, wirkt aber kein bisschen müde, zeigt auf die Sporttasche in ihrer Hand und redet sofort drauf los. Erst gestern sei sie gefragt worden, ob sie schwanger sei, erzählt sie, sie müsse sich dringend mehr bewegen – dann bestellt sie sich etwas zu essen. Die Frau, die im Fernsehen so ernst wirkt, ist offen und hat Humor, das merkt man sofort.



Nervt es dich eigentlich, dass du immer als „erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund“ beschrieben wirst?

Nein. Ich kann das verstehen. Als Susanne Daubner damals angefangen hat, wurde sie immer als „erste Brünette“ bezeichnet – das finde ich viel schlimmer.



Wie wichtig ist denn der Migrationshintergrund für dich?

In meinem Leben spielt er gar keine Rolle. Ich hatte damit nie ein Problem, ich wurde vielleicht mal „Tzatziki“ genannt in der Schule, das war es dann aber auch schon. Ich bin nie angefeindet worden, mit dem Job als Tagesschausprecherin bekam ich auf einmal diesen Status aufgedrückt. Auf meinen Lesungen waren junge Menschen mit Migrationshintergrund, die zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, dass ich ein Vorbild für sie sei. Ich würde ihnen das Gefühl geben, dass man es schaffen kann. Das ist irgendwie eine große Verantwortung, die ich trage und die mir gar nicht so bewusst war. Aber wenn ich andere Menschen motivieren kann, habe ich schon viel erreicht, und dann hat dieser Migrationshintergrund auf einmal doch eine ganz andere Bedeutung.



Fühlst du dich denn eher deutsch oder griechisch?

Ich fühle mich als Europäerin, weil ich beides in mir habe. Ich bin hier geboren, aber ich kann meine Wurzeln nicht leugnen. Wenn ich nach Griechenland fahre, bin ich nach 20 Sekunden angekommen.



Was ist griechisch an dir?

Ein gewisses Temperament, ich lache sehr gern und laut. Und irgendwie besitze ich eine gewisse Gelassenheit, die ich bei vielen Griechen immer wieder sehe: Ich würde beispielsweise nie auf die Idee kommen, mein Gepäck abends zum Flughafen zu bringen. Allerdings bin ich sehr deutsch, wenn es um Verlässlichkeit und Pünktlichkeit geht.



Sprichst du mit deinen Kindern Deutsch?

Ja, leider. Weil ich einfach nicht mehr richtig gut Griechisch spreche. Ich weiß, ich werde das irgendwann bereuen. Aber beim Eisenbahnspielen hat mein Sohn mich neulich gefragt, was Weiche heißt. Ich wusste das nicht.



Du selbst hattest als Kind nicht so viel Zeit zum Spielen. Deine Eltern führten einen Kiosk in Hamburg, in dem du selbst bis du fast 30 warst, geholfen hast.

Ja, das war aber völlig normal für mich. So habe ich Disziplin gelernt. Ich wusste einfach schon früh, wie ein Arbeitstag aussieht.



Du bist eine Quereinsteigerin...

Ich bin auf Umwegen zum Journalismus zum gekommen. Ich wollte damals unbedingt zum NDR und dort volontieren. Das ging aber nicht, weil ich nicht studiert hatte: Ich wollte meine Mutter nach dem Tod meines Vaters mit dem Kiosk nicht im Stich lassen und habe nur einen Studienplatz in Berlin bekommen. Deshalb habe ich darauf verzichtet und bin in Hamburg geblieben, wo ich zuerst in einer Werbeagentur gearbeitet und danach bei einem privaten Radiosender volontiert habe.