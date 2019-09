Keinen Kontakt mit seinen Geschwistern zu haben, sich auseinanderzuleben, so lange Zeit verstreichen zu lassen, dass man gar nicht mehr wüsste, was nach Hallo kommen soll: Christian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne Mädel) leben in dieser traurigen Realität, die für viele unvorstellbar ist. Bis ihr Vater stirbt, sie ihre Aggressionen auf den jeweils anderen mit Fäusten ablassen und anfangen, einander zu vergeben. Dann geht alles so schnell, dass sie nicht einmal Zeit haben, ihre Traueranzüge gegen Kleidung zu tauschen, die sich besser für einen Roadtrip mit den Mofas aus ihrer Jugend eignen würde. Währenddessen erleben der von seiner steilen Karriere überforderte Christian und sein gemütsarmer, im Heimatdorf lebender Bruder Georg vieles, was zusammenschweißt. Eine Person, die ihnen dabei hilft, ist beispielsweise Willie (Jella Haase), die das Duo mit zum Wurzel-Festival nimmt und die erwachsenen Männer zum Nachdenken anregt. Zugegeben, das macht auch der MDMA-Trip , den sie sich beim Tanzen ums Lagerfeuer gönnen. Wir haben Jella mit auf unser imaginäres Mofa genommen und uns ganz ohne bewusstseinserweiternde Substanzen mit ihr über Spirituelles und Physisches unterhalten.