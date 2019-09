Sind die Filter von Snapchat rassistisch?

„Snapchat ist so rassistisch“, schrieb Model Poppy Delevingne letzte Woche. Nicht irgendwohin, sondern auf ein Video mit zwei Freunden, das sie in der App postete.



Was war passiert? Erst Regenbogen spucken und dann mit Hundeschlappohren und herausgestreckter Riesenzunge in die Kamera grinsen: Filter, die Gesichter auf dem Smartphone verwandeln können, hat Snapchat zum Mainstream gemacht. Benutzt man sie als Gruppe, springen die Lenses, so der Fachbegriff von Snapchat, von Gesicht zu Gesicht.



Bei Poppy und ihrem weißen Freund in der Runde klappte das wunderbar. Bei ihrem dunkelhäutigen Freund sah die Sache anders aus: Die Filter funktionierten nicht.



Ist die Technologie hinter der Verwandlung in ein regenbogenspuckendes Einhorn oder ein Toastbrot also wirklich von der Hautfarbe abhängig?



Snapchat äußerte sich auf Anfrage von Refinery29 nicht zum Sachverhalt, verwies aber per E-Mail auf die Funktionen seiner Lenses, die im Privacy Center der App nachzulesen sind. Sie basieren demnach nicht auf Facial Recognition, sondern Object Recognition. Soll heißen? Ein Algorithmus identifiziert, was generell im Bild zu sehen ist – also eine Nase als Nase und einen Mund als Mund – erkennt aber kein Gesicht an sich.



So weit, so allgemein. Doch wenn eine Nase generell als Nase und ein Mund als Mund erkannt wird, stellt sich erst recht die Frage, warum die Hautfarbe dabei eine Rolle spielen soll.