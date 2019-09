Hass zerstört das Internet, aber diese 5 Ideen könnten das stoppen

Präsident Yoweri Museveni führte eine Steuer auf Soziale Medien ein, um das Land einerseits am Profit der US-Unternehmen zu beteiligen und um andererseits gegen “Lügen, Boshaftigkeit, Vorurteile und Beleidigungen” im Netz vorzugehen. Das verkündete er (ganz ohne Ironie) über Soziale Medien. Heute kostet jeder Tag auf Facebook, Twitter und Co. im Land umgerechnet rund 4 Eurocent, die automatisch vom Telefonguthaben abgezogen werden. Das eingenommene Geld will der Staat in den Ausbau der Breitbandnetze stecken.

Doch das macht Ugandas Bürger nur noch wütender – und das aus gutem Grund. Denn sie sind vergleichsweise arm und können sich Soziale Medien einfach nicht an 365 Tagen (immerhin 16 Euro) leisten. Aufgebrachte Nutzer sammeln seitdem Unterschriften für Petitionen, erste Tech-Unternehmen reichten Klage ein. Ob sich die neue Steuer in Uganda halten wird, ist fraglich. Doch selbst wenn, ist sie alles andere als eine gute Lösung: Soziale Medien sind nämlich auch der Kanal, über den sich in Uganda die vom Präsidenten hart angegangene Opposition und andere Kritiker organisieren.

So entpuppt sich die Steuer eben auch als repressives Machtinstrument eines Regierungsapparates.