„Ich habe zwei Kinder, ich brauche keinen Sex, Drugs & Rock N Roll"

In „You Are Wanted” spielst du einen Manager, dessen Leben nach einer Cyberhacking-Attacke völlig aus den Fugen gerät. In den vergangenen Jahren gerieten auch immer mal wieder Prominente ins Fadenkreuz von Hackern, da tauchten dann geklaute Nackt-Fotos, Videos oder Passwörter im Netz auf. Wie sicher fühlst du dich vor Hacker-Angriffen?

Überhaupt nicht sicher. Durch die Serie weiß ich, was alles möglich ist, und es ist erschreckend. Egal welche Sicherheits-Programme man installiert – einen hundertprozentigen Schutz vor unbefugtem Zugriff auf private Daten gibt es nicht. In “You Are Wanted” greifen wir diese Ohnmacht auf. Was passiert, wenn du auf jemanden triffst, der einfach mal dein komplettes Leben umschreibt, und du hast keine Chance, dich dagegen zu wehren? Vom Internet geht eine viel größere Gefahr aus als vom Fliegen. Man gibt die Verantwortung komplett ab.