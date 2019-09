Sein Durchbruch in Brokeback Mountain brachte ihm Vergleiche zu Marlon Brando ein, der seinerzeit das „Method Acting“ neu definierte. Brando nicht ganz unähnlich, ist auch Ledger förmlich in seine Rollen aufgegangen, hat die Figuren nicht nur gespielt, sondern in ihnen gewohnt, sie gelebt. Er nahm eine andere Stimmlage an und wurde zum Cowboy aus Wyoming, zum Ritter aus Leidenschaft oder zum Verführer aus der High School. Mit dem Joker hat Ledger Monate verbracht, bevor er den stark geschminkten Psychopathen gab, der uns bis heute Schauer über den Rücken laufen lässt und ganz nebenbei auch Messlatte für das Böse in Filmen neu gesetzt hat.