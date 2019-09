Es ist gar nicht so lange her, dass wir uns über die Outfits unserer Eltern lustig gemacht haben. Mittlerweile müssen wir aber, wenn auch etwas kleinlaut, zugeben, dass wir nicht nur die gleichen Sneaker tragen wie sie einst, sondern auch Bauchtaschen und Tennissocken für uns entdeckt haben. Im Sommer kommt jetzt ein weiteres Kleidungsstück um die Ecke, das wir Papa gern aus dem Schrank klauen möchten: das Hawaii-Hemd! Das ist dank des luftig-leichten Schnitts superbequem und versprüht durch den tropischen Print auch noch Urlaubsfeeling pur. Und spätestens seit Call Me by Your Name (wie schön ist dieser Film bitte?!) kriegen wir das 80er-Teil schlechthin eh nicht mehr aus dem Kopf.