5 Looks, die beweisen, dass Bauchtaschen die besseren Gürtel sind

Es gibt gewisse Trends, die, wenn sie wieder kommen, bei einem Gros der Menschheit ein Kopfschütteln provozieren. Zuletzt etwa geschehen bei betonten Schultern. In diesem Reigen können neuerdings auch wieder Hüfttaschen aka. Gürteltaschen aka. Fanny Packs aka. Bum Bags mittanzen. So viele Namen es für dieses Accessoires gibt, so gespalten sind die Meinungen. Mich erinnern Gürteltaschen an Ausflüge mit der Ferienkarte, wenn meine Mutter sicher gehen wollte, dass ich meine zehn Mark und die Hausschlüssel nicht im Opel Zoo verliere.