Ich liebe Harry Potter . Als ich noch klein war, haben meine Mutter und ich die Bücher gemeinsam verschlungen und hatten immer zwei bombastische Plätze für die deutschen Kinopremieren der Filme sicher. Später dann habe ich alle Bücher mindestens noch einmal auf Englisch gelesen und die Filme immer dann geschaut, wenn ich meine Mutter vermisst habe. Ergo, ich bin ein echter Fan, auch heute noch. Einen Besuch in den Universal Studios in Orlando, wo man Hogsmeade besuchen, durch die Winkelgasse schlendern, ein echtes Butterbier trinken, Zauberstäbe ausprobieren und mit dem „Hogwarts Express“ fahren kann, spare ich mir auf bis ich Kinder habe. Kann also noch dauern, ist aber fest eingeplant. Der ganze Spaß kostet etwa 150 Euro pro Nacht, pro Kopf. Aber dafür taucht man auch buchstäblich kopfüber in den Glückstrank Felix Felicis ein!