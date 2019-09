Gegenüber dem Onlinemagazin Who What Wear verrät Bernstein über ihre Idee: „Sowohl das Publikum für High Fashion als auch Harry Potter leben von Fantasie, Stärke und Humor, also sind die beiden das perfekte Match." Das finden wir auch und freuen uns schon jetzt auf jede Menge weitere modische Inspirationen aus dem Hause Gryffindior. Diese sind zwar nicht unbedingt alltagstauglich, sorgen beim Anschauen aber immer wieder für ein Schmunzeln. Vielleicht ziehen die anderen Häuser der Zauberschule ja sogar nach und überraschen uns schon bald mit schönen Designerkreationen à la Ravenchloé oder Slytherodin. In dem riesigen Fantasy-Universum von J. K. Rowling gibt es jedenfalls noch genügend Figuren, die sich sicherlich über ein so schickes Umstyling freuen würden ...