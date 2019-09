Für die Minimalisten unter euch kommen hier die besten Teile mit schlichtem Schnitt

Achtung, Sie betreten nun die volantfreie Zone. Und die vichykarofreie Zone. Man kann sagen, dass hier sämtliches Chichi Hausverbot hat und dieser Artikel nur für die Minimalisten unter euch ist. Für alle, die sich satt gesehen haben an überladenen Kleidungsstücken, voller Blumenprint und Rüschen. Aber auch für die, die einfach konstant ihr Ding fahren und sich mit Understatement am wohlsten fühlen. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, sind es doch die modischen Evergreens, sprich Basicpieces, die mehrere Jahre in unseren Kleiderschränken überdauern, während die Trendteile in heavy Rotation bei uns ein- und ausgehen. An anderer Stelle habe ich mal aufgezählt, mit welchen zehn Teilen wir wirklich immer auf Nummer sicher gehen und gut angezogen sind. Die Outfits in diesem Artikel sollen eine kleine Inspiration in Richtung Zurückhaltung sein und eure Augen ein wenig vor dem flimmernden Vichykaro, das uns gerade wirklich überall begegnet, auruhen lassen. Fünf Outfits, garantiert frei von Rüschen, Karos, Raffungen, All-Over-Prints und Applikationen.