Die 8 schönsten französischen Sommerkomödien für Filmabende ab 30 Grad

Wann ist Sommer eigentlich so anstrengend geworden? Oder liegt es an mir und meinen fehlenden Urlaubsplänen? Wenn man jeden Wochentag im Büro verbringt und sich an den Wochenenden mit der halben Hauptstadt den schmalen Strand eines Brandenburger Sees teilen muss, wird man schon mal nostalgisch. Man denkt an die langen Fahrten auf kochend heißen Autobahnen, auf denen man sich nicht nur ein Mal die Hände am von der Sonne aufgeheizten Anschnallgurt verbrannte. Und an das Gefühl, wenn man sein Ziel endlich erreicht hatte und aus dem Auto direkt Richtung Strand lief.