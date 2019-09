Es gibt unzählige Filmkategorien, die sich mit Trennungen auseinandersetzen. Es gibt solche, die sich wortwörtlich mit einer Trennung beschäftigen, und andere, die sich wiederum mit Trennungen im übertragenen Sinne befassen. So geht es in (500) Days of Summer zum Beispiel um eine tatsächliche Trennung, während sich The Hours mit unterschiedlichen Trauerphasen auseinandersetzt – eine Emotion, die nicht nur nach einer Trennung, sondern nach jeder Art von Verlust eintritt.



Herkömmliche Best Of-Listen sind an jeder Ecke zu finden, deshalb haben wir uns vorgenommen, dir eine Liste zusammenzustellen, die etwas tiefer geht. Filme, die etwas weniger offensichtlich, dafür kein bisschen weniger effektiv zu deinem inneren Heilungsprozess beitragen.