Fashion Forecast: Diese Kleidungsstücke brauchst du 2020

Oh 2020! Du schönes neues Jahr . So unbefleckt und frei von all den fraglichen Modeentscheidungen, die wir in den letzten 10 Jahren getroffen haben (ich sag nur aus den Low-Waist-Jeans herausblitzende G-Strings...). Wer weiß, welche eigenartigen Trends in Zukunft auf uns warten, aber zumindest in genau diesem Moment, haben wir die Chance, noch mal ganz von vorn anzufangen; uns neu zu erfinden. Da stellt sich natürlich die Frage: Wo genau fangen wir denn am besten an?