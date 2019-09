Direkt um die Ecke vom Refinery29-Büro gibt es so viele tolle Lunch-Spots, die knackige Salate, kunterbunte Bowls oder frisches Sushi anbieten. Natürlich ist es da als Foodie schwer zu widerstehen – bis am Ende des Monats kein Geld mehr für ein 10-Euro-Mittagessen drin ist. Ich kann auch nachvollziehen, dass bei diesen Temperaturen wenig Lust besteht, am Abend zuvor stundenlang in der 30-Grad-heißen Küche zu stehen, um den Lunch für den kommenden Tag vorzubereiten, während der Rest der Clique am See chillt.