Du hast also an sehr vielen Wettbewerben teilgenommen. Was hat dich zum Restaurant Schloss Loersfeld geführt?

Irgendwann habe ich die Teamarbeit im Restaurant vermisst. Ich habe immer alleine gekocht, ohne regelmäßigen Austausch, ohne Kollegen. Ich habe daraufhin begonnen, als Sous Chefin im Restaurant „La Poêle d’O*r“ zu arbeiten. Da war ich in der kalten Küche für Vorspeisen und Patisserie zuständig. Etwa ein Jahr später habe ich auf einem Gourmet-Festival den ehemaligen Küchenchef vom Schloss Loersfeld getroffen. Der suchte zu der Zeit jemanden für die warme Küche und das passte für mich perfekt. Also bin ich kurz darauf in meiner Mittagspause zum Schloss gefahren – an dem Tag war das Wetter richtig gut und als das schöne Schloss in mein Blickfeld kam, habe ich mich sofort verliebt.