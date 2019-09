Best Buddys Fahri Yardim & Christian Ulmen: Dürfen Männer weinen?

Fahri, hast Du Christian von Deinen Daddy-News erzählt? In wenigen Wochen wirst Du zum ersten Mal Vater.

Yardim: Nee, das habe ich ihm nicht gesagt.

Ulmen: Natürlich hast du das!

Yardim: Ja, natürlich hab ich das, klar!

Ulmen: Ich war einer der ersten, denen du das erzählt hast. Ich habe dir auch früh erzählt, als ich Vater wurde. Wir drehten zu der Zeit „Wer’s glaubt, wird selig“ zusammen.

Yardim: Da kam er dann damals in einer Drehpause in den Trailer – mit Tränen in den Augen. Kann man sich gar nicht vorstellen, du hast richtig geweint. Saßt da auf diesem kleinen hässlichen Sofa, das nach Füßen riecht. Weil da die hässlichen Schauspieler immer ihre stinkenden Füße hochlegen. Wir saßen also auf diesem stinkenden Sofa, er hing in meinem Schoß und weinte vor Freude.

Ulmen: Stimmt. Ehrlich gesagt guckt Christian gerade so, als würde das nicht stimmen.

Yardim: So guckt er immer. Das ist jetzt ein Moment, der ihm peinlich ist, aber ich finde das darf die Öffentlichkeit wissen, auch ein Ulmen kennt Gefühle! .

Ulmen: Doch, das stimmt, Weinen und Tränen hasse ich so sehr wie Gruppenkurse. Aber es ist die Wahrheit.

Yardim: Ein sehr schöner, freundschaftlicher Moment.