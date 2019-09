Wie die Show, so die Gäste... Diese einfache Formel fasst bei all den Fashion Weeks dieser Welt oft den Gütegrad der Outfits, die da über den Laufsteg stolziert oder in den Reihen zur Schau getragen werden, zusammen. So auch gestern geschehen, als Lala Berlin die neue Kollektion für Frühling 2017 bei der Copenhagen Fashion Week präsentiert hat. Die Einkäufer, Redakteure, Blogger und Cool Kids in der ersten, zweiten, dritten Reihe usw. waren nämlich mindestens genauso gut angezogen, wie die Models auf dem Laufsteg selbst.