Es gibt etwas, das alle Charaktere, die DeWanda Wise bisher gespielt hat, vereint: Sie alle sind extrem selbstbewusste Frauen. Von der Astronautin in The Twilight Zone über die Künstlerin in She’s Gotta Have It bis hin zur Immobilienmaklerin in Someone Great sind alle erfrischend ehrlich und real. Genau wie DeWanda selbst.