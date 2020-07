Klingt schon mal ziemlich vielversprechend, oder? Und es wird noch besser: Abgesehen vom Film an sich kann auch der Cast punkten. Tatsächlich spielen in Desperados nämlich so einige bekannte Gesichter mit, die wir bereits in anderen Filmen und Serien kennen und lieben gelernt haben. Mein persönliches Highlight: Ein gewisses Traumpaar von New Girl...