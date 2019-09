Been there, done that. Geht dir ähnlich? Dann haben wir den ultimativen Filmtipp: The Incredible Jessica James läuft seit einer Woche auf Netflix. Und darum geht‘s in der Komödie von Jim Strouse: Nach ihrer Trennung wird die Bühnenautorin Jessica James (Jessica Williams) von einer Freundin auf ein Date mit Boone (Chris O‘Dowd) geschickt, der selbst gerade eine Scheidung hinter sich hat (wer liebt solche Verkupplungs-Versuche von Freunden nicht).