Einmal im Jahr wird San Diego zum Ort, an dem Blockbuster-Schlagzeilen gemacht werden: Die Comic-Con ist für Produktionsfirmen und Superheldenerfinder wie Marvel und DC die Gelegenheit, mit Cast-Gerüchten aufzuräumen und neue Trailer vorzustellen.



In diesem Jahr können die Ankündigungen ziemlich gut in zwei Worten zusammengefasst werden: Girl Power! Neben dem ersten Wonder Woman-Trailer mit Gal Gadot und Brie Larsons Bestätigung als Hauptdarstellerin von Captain Marvel gibt es noch mehr Frauen, die zeigen, dass in den Kinos endlich die Ära der Superheldinnen beginnt.