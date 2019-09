Der neue Bridget Jones-Trailer zeigt, warum ich Fortsetzungen liebe und hasse

Als ich lese, dass der Trailer zur Bridget Jones’ Baby da ist, in dem sie – Spoiler! – schwanger ist, verdrehe ich die Augen. Den Trailer sehe ich mir trotzdem sofort an.



Wieso eigentlich?



Ich gebe zu, dass Fortsetzungen und ich den Beziehungsstatus „kompliziert“ verdient haben. Wenn jemand „Wer möchte, dass Friends zurückkehrt?“ in den Raum wirft, bin ich die, die aufsteht, panisch mit den Armen wedelt und dramatisch „Bloß nicht!“ ruft. Ich bin fest davon überzeugt, dass große Serien und Filme von damals gerade so groß geworden sind, weil sie den Zeitgeist verkörpern. Was diese Momente geprägt hat, funktioniert aber nicht automatisch noch einmal. Deswegen bereiten mir Fortsetzungen Bauchschmerzen.



Die Handlung von Bridget Jones' Baby ist das beste Beispiel. 12 Jahre nach Am Rande des Wahnsinns, dem zweiten Teil der Reihe, steht im neuen Film folgende Frage im Mittelpunkt: Wer ist der Vater des Babys? Die möglichen Kandidaten: Jack Qwant (Patrick Dempsey) und ein alter Bekannter – Mark Darcy (Colin Firth), mittlerweile Bridgets Ex-Freund. Beide sind entschlossen, um sie zu kämpfen. Soweit nichts Neues.



Oder um es mit einem Satz aus dem Trailer zu sagen: „Es ist nun mal so, das Schicksal hat uns zusammengeführt.“