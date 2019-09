Die Suche nach dem perfekten Brautkleid dauert oft mehrere Monate und umfasst zeitaufwändiges Katalogisieren, Budgetieren und nervenaufreibende Anproben. Der schwierigste Teil jedoch ist es, sich auf einen Look festzulegen, da sich Brautkleid Trends heutzutage von einer Saison zur nächsten ändern. Wie weiß man also, wonach man genau sucht? Renommierter französischer Designer Christian Lacroix hat es am besten formuliert als er sagte: „Ein Brautkleid, für einen sehr besonderen Anlass vorgesehen, sollte genau deshalb in jedem Fall besonders sein. Ich schätze es sehr, wenn ein Kleid mehrmals auflebt; klassisch und prachtvoll zur kirchlichen Trauung, um die Schleppe oder den Rock reduziert zum Tanz. Von der Arlésienne zur märchenhaft ländlichen Schäferin, mit Seide, Taft, Piqué, Tüll, Spitze und Stickerei, das Repertoire ist unerschöpflich.“