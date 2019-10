Leider beschränkt sich der Hype um die verschiedenen Blattgemüse oft nur auf die Zubereitung von kalten Gerichten, weil es diese Annahme gibt, dass sie nur roh gut schmecken. Dabei können die (in erster Linie) grünen Nährstoffträger noch viel mehr als das.

Wie du sie am besten in deine Ernährung integrieren kannst und wodurch sich Rucola, Eisbergsalat und Co. in ihrer Beschaffenheit, Farbe und im Geschmack genau unterscheiden, erklärt uns Celine Beitchman, Köchin und Direktorin im Ernährungsbereich des Institute of Culinary Education.