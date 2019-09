Es ist kein Geheimnis, dass die Mehrzahl der Bevölkerung eine Form von Herpes Simplex Viren in sich trägt. Das heißt allerdings nicht, dass dies sich immer im sichtbaren Ausbruch äußert. Bei vielen kommt das Virus gar nicht zum Vorschein. Etwa 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung der USA tragen das weitverbreitete HSV-1 (Humanes Herpes Virus 1) in sich, dass üblicherweise für die schmerzhaften und unschönen Bläschen an der Lippe verantwortlich ist. Etwa jeder sechste trägt das HSV-2 (Humanes Herpes Virus 2) in sich, welches wiederum die Ursache für Genitalherpes ist. Auch wenn diese beiden Formen äußerst unangenehm und schmerzhaft sind, so haben wir doch wirksame Methoden entwickelt, die einen Ausbruch gut behandelbar und meist ungefährlich machen.