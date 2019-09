App-solut unnötig: Feminismus im Rückwärtsgang

Spionage-App: Spielzeug für Kontrollfreaks



Vertrauen ist gut, Kontrolle so einfach: Mit der „Smarttress“-App des spanischen Matratzenherstellers Durmet soll man(n) darüber informiert werden, wenn ein anderer Kerl in seinen Laken wildert. Der Slogan: If your partner isn't faithful, at least your mattress is! Autsch! 24 Ultraschall-Sensoren erfassen Gewicht, Dauer des Liebesspiels, Druckverteilung und Intensität der Erschütterungen. Daran erkennt die Matratze dann, ob eine fremde Person hier sportelt. Der Seitensprung-Scan meldet das Tête-à-tête samt Live-Daten und hübsch aufbereitetem Ehebrecher-Überführungs-Kurvendiagramm via App. Kostenpunkt für eine 135x190 Zentimeter „Smarttress – With Lover Detection System-“Matratze sind 1550 Euro. Die Sex-Warn-App ist kostenlos.