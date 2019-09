Das Fahrradfahren gehört zum Sommer genauso wie Eisessen, Minikleider tragen und im nächst gelegenen See baden gehen. Doch da man mit dem Drahtesel auch am Straßenverkehr teil nimmt, geht es nicht nur um den Look des Bikes sondern selbstverständlich auch um Sicherheit. Immerhin wollen wir weder und noch unsere Mitmenschen gefährden. Deswegen haben wir heute 8 Accessoires für euch, die euer Rad nicht nur schöner sondern auch sicherer machen. Doppelt hält eben einfach besser!