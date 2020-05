Möhren, Paprika, Gurke: Es gibt Phasen, in denen ich mich praktisch ausschließlich von Gemüsesticks ernähre – am liebsten in Hummus oder Guacamole gedippt, natürlich. Warum auch nicht? Schließlich sind sie gesund, schmecken lecker und lassen sich auch noch superschnell zubereiten. Waschen, schneiden, fertig. Und weil ich sie nicht kochen muss, muss ich nach dem Essen auch keine Töpfe und Pfannen schrubben.