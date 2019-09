Das klingt ein wenig pathetisch, zugegeben. Doch es lässt sich nicht leugnen, Frauen sind schon echt raketenstarke Menschen. Mit der neu entfachten, globalen Feminismus-Welle ist auch der weibliche Körper wieder in den Fokus gerückt. Und wir reden hier von Weiblichkeit in all ihren Facetten: ob schlank, kräftig, kurvig, mit oder ohne Makel, großen oder kleinen Brüsten, viel oder wenig Hintern und egal, in welcher Hautfarbe oder wessen Mensches Kind: Weiblichkeit ist schön, sinnlich und warm.