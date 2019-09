Und so beginnt eine Reise durch ein malerisches Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal, die sich Zeit nimmt. Jede vom ikonischen Wohnmobil mit Leichtigkeit überquerte Kreuzung zeigt mehr und mehr Schönheit in der Natur und im Menschen auf, und während der Motor sein Bestes gibt, tut dies auch Weingartner. Mit einer deutschen Sprache, die schöner wohl kaum einzusetzen ist als in endlos, aber nicht rastlos scheinenden Dialogen zweier junger Menschen, die die Welt mit all ihren Missständen auch in so jungen Jahren schon recht gut verstanden haben und doch mit den vermeintlichen Antworten unzufrieden scheinen. Mit einer Weltanschauung die so brandaktuell ist, dass man kaum glauben kann, was die Darsteller*innen beim Interview verraten: „Das Drehbuch und die Idee für diesen ganz besonderen Roadmovie gibt es bereits seit 20 Jahren.“ Doch 2018 – das manchmal von sofort geforderter und auch sofort gegebener Befriedigung und Egozentrik geprägt sein kann – ist der perfekte Zeitpunkt für diesen Film, den kaum jemand ohne ins Nachdenken zu geraten verlassen werden kann.