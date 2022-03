Was es für mich bedeutet, mich in Pixars Rot wiederzuerkennen

Es ist schon komisch. Wenn jede:r im Fernsehen so aussieht wie du selbst, bist du in der Lage, dich in allen Figuren in den Medien wiederzuerkennen. Wenn das aber nicht der Fall ist, klammert sich die Person in Frage an alles, wodurch sie sich vertreten fühlt. Die Tatsache, sich in welcher Form auch immer repräsentiert zu sehen, trägt ohne Zweifel dazu bei, den eigenen Platz in der Welt zu verstehen. Repräsentation bestätigt, dass du existierst und akzeptiert wirst. Da Hollywood in letzter Zeit Fortschritte in Sachen Vielfalt gemacht hat, konnte ich verschiedene Darstellungen von „mir“ in den Medien sehen, was mich jedes Mal sehr rührte. Es ist nicht so, dass ich mich für eine verrückte reiche Asiatin, einen unsterblichen Mann mit Superkräften oder einen riesigen roten Panda halte. Was ich stattdessen sehe, ist, dass mein Leben üppig ist. Ich bin liebenswert, stark und geduldig – machtvoll über alle Maßen.