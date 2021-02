Dinner for One: Wie es sich anfühlt, in deinen 30ern verwitwet zu sein

Den meisten Eltern sind sie als „Geisterstunde“ bekannt: jene scheinbar nie endenden Minuten zwischen Abendessen und Schlafenszeit, während denen sich ihre Engelchen in Monster verwandeln und zu kleinen, verstörten Diktator:innen mutieren. Für mich beginnt die Anspannung aber bereits viel früher. Um etwa 16 Uhr fange ich an, das Abendessen zu planen und nichts ist so entmutigend, wie jede Mahlzeit allein zu sich nehmen zu müssen – glaub’ mir. Klar, mein Sohn, der jetzt sechs Jahre alt ist, setzt sich zu mir an den Tisch, weil ich es für wichtig halte, gemeinsam zu essen. Dies tut er aber bestenfalls halbherzig. Üblicherweise stopft er alles, was er will und für das Kinderherzen normalerweise so schlagen, in sich hinein und verzieht sich daraufhin mit einer Entschuldigung. Ich lasse es zu, weil ich es zu erbärmlich und egoistisch finde, ihn zu bitten, zu bleiben, um mir Gesellschaft zu leisten. Also haut er ab und am Ende werfe ich einen Blick auf meinen Teller und spüre, wie sich mein Appetit im Nu in Luft auflöst.