In Last Christmas, der sicherlich als Klassiker in die Geschichte der Weihnachts-Rom-Coms eingehen wird, spielt Emilia Clarke Kate, eine chaotische Hot-Mess-Weihnachtselfin, die in einem Londoner Ladengeschäft für Weihnachtsdeko arbeitet und unaufhörlich dem kritischen Blick der Ladenbesitzerin, gespielt von Crazy Rich Asians ' Michelle Yeoh, ausgesetzt ist. Kates Leben ist allem Anschein nach nicht auf dem aufsteigenden Ast, ein Zustand, den auch die sporadischen Kommentare ihrer Mutter (Thompson) nicht verbessern: Kate hat einen Hang zum Trinken und sorgt sich nicht wirklich um irgendwas oder irgendwen, bis – und hier kannst du Whams Last Christmas anschmeißen – sie dem zauberhaften Tom (Golding) eines Abends über den Weg läuft. Et voilà! Aus einem etwas stockigen Aufeinandertreffen entwickelt sich langsam, aber sicher etwas mehr. Wird Kate mit Hilfe von Tom nicht nur den Weihnachtsspirit, sondern auch ihren eigenen wiederfinden?