Maria Stuart: Saoirse Ronan im Interview über intime Sexszenen

Viele Szenen im Film behandeln die Spannungen zwischen Maria und Elizabeth. Es gibt ja grundsätzlich diese Tendenz, Frauen gegeneinander auszuspielen. Hoffst du, dass dieser Film zeigt, wie vielschichtig ihre Beziehung war?

Der Film zeigt die Komplexität einer Beziehung, denn jegliche Art von Beziehung ist komplex. Was ich an dieser Beziehung so toll finde, ist, dass sie einzig und allein auf Macht fußt. Klar geht es auch bei den beiden darum, wer einen Thronfolger gebährt, wer wen heiratet. Aber mir gefällt, dass es in erster Linie darum geht, wer das Sagen hat, wer mehr Macht besitzt. Und das in einem beruflichen Sinne. Hier geht es nicht darum, wer von beiden am Ende den Typen bekommt.

Und die beiden haben sogar versucht, Freundinnen zu sein. Oder zumindest Verbündete. Sie wollten ernsthaft zueinanderfinden und sich gegenseitig mögen.