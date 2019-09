Disney-Premiere: Bald erobert die erste afrikanische Prinzessin die Herzen aller Kinder

Auch, wenn die Auswahl an Heldinnen bei Disney mittlerweile groß ist, sahen die Zeichentrickprinzessinnen bis vor einigen Jahren doch eher gleich aus. Personen of Color hatten somit ein merkliches Repräsentationsdefizit. Disney versuchte zwar, dieses vermeintliche „Versehen“ mit Filmen wie Vaiana und Küss den Frosch wieder gut zu machen. Aber jetzt wird endlich auch mal eine echte afrikanische Prinzessin zum Star eines Märchens! Ihr Name? Sadé.