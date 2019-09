Es wird bald Nutella-Kekse geben & mehr müssen wir dazu eigentlich nicht sagen

Seit der Erfindung von Nutella in den 50er Jahren hat sich viel getan. Damals hieß das Kultprodukt noch 'Supercrema' . Heute ist der Nussnugat-Brotaufstricht nicht mehr nur im Glas in den Superamarktregalen (auch als Maxi-Größe) zu finden, auch Nutella to go mit Keksen zum Dippen für unterwegs oder aber Nutella B-ready, die Schokoriegel-Variante, liegen für den süßen-Zahn-Moment bereit. Doch eins hat immer gefehlt:Klar kann man ihn zum Beispiel in der Weihnachtszeit selbst backen (allein bei Chefkoch findet man über 200 Rezepte), oder einfach zwei Kekse mit der Creme beschmieren, oder einfach in eine Prinzenrolle beißen, aber das ist doch nicht dasselbe.