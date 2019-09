Als jemand, der schon die unterschiedlichsten Gerätschaften (ja, auch die Finger) zur Hilfe genommen hat, um auch den letzten kläglichen Rest aus dem Nutella-Glas zu kratzen, weiß ich, dass es sich nicht immer ganz einfach gestaltet, all die Gläschen und Töpfchen, in denen uns die Köstlichkeiten serviert werden, bis aufs Letzte zu entleeren. Reste einfach wegzuwerfen, kann aber auch nicht die Lösung sein. Bevor wir uns aber beim Versuch, das Erdnussbutterglas auszuschlecken, letztlich noch die Finger brechen oder Löffel, Gabel und Messer zur Hilfe nehmen müssen, bereiten wir die Leckereien doch einfach direkt in besagtem Glas zu. Mit diesen simplen Rezepten bleibt garantiert nichts übrig und den Abwasch sparen wir uns auch.