Das waren die 12 abgefahrensten Food-Lieferungen des Jahres 2017

Seitdem Lieferdienste wie Foodora und Deliveroo existieren, hat der Begriff „Essen auf Rädern“ eine ganz neue Bedeutung erhalten. Das Pizza-Taxi ist zwar keine neue Errungenschaft, aber so viele Essen ausliefernde Fahrradkuriere wie in den letzten Jahren haben wir tatsächlich schon lange nicht mehr durch die Straßen flitzen sehen. Vorausgesetzt natürlich, man lebt in der Stadt.