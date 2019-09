Ein kleiner Satz kann einen Tag voller verpasster Bahnen, viel zu vielen Pfützen und unerledigter To-Do-Listen-Punkte gleich viel besser machen: Er stammt von der Food-App des Vertrauens und informiert darüber, dass die Essensbestellung ganz in der Nähe und damit schon fast auf dem Esstisch, der Couch oder am liebsten Netflix-Ort ist.



Doch was isst der Berliner im Schnitt eigentlich am liebsten? Unterscheiden sich die Bestellungen hungriger Großstädter zur Abendzeit wirklich nach Wohnort? Deliveroo hat dafür die beliebtesten Gerichte aus weltweit 10.000 Restaurants analysiert.



Wer gerne zur Avocado-Bacon-Kombination greift und wo Hähnchen mit Kartoffelsalat genauso oft schmeckt wie Spaghetti und Burger, seht ihr in den folgenden Slides.