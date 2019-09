Blähbauch? An diesen 3 alltäglichen Angewohnheiten kann’s liegen

Wer das Gefühl hat, dass einem kohlensäurehaltige Getränke besonders schwer imMagen liegen, ist womöglich am einfachsten damit bedient, auf sie zu verzichten. Denn die Kohlensäure pumpt buchstäblich Luft in den Magen, die natürlich auf dem einen oder anderen Wege wieder raus muss – oder es rumort weiter. Nicht nur Limo, selbst gesprudeltes Wasser kann also für einen Blähbauch sorgen. Die magenfreundliche Alternative: Stilles Wasser mit einem Schuss Zitrone oder anderem Obst sowie Tee. Wer nicht auf das bisschen Bitzeln verzichten möchte probiert Medium-Wasser mit weniger Kohlensäure.