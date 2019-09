Schluss mit Dosenravioli: Geniale Rezepte für gescheites Essen beim Campen

Und wir reden an dieser Stelle nicht von einer Dose Ravioli, die es auf der Gasflamme zu erwärmen gilt. In dem Buch sind neben abwechslungsreichen Rezepten für wirklich jeden Geschmack außerdem viele tolle und nützliche Tipps zum Leben in und mit der Natur aufgeschrieben. Und nicht zuletzt machen die Bilder in The Great Outdoors Lust auf die nächste „Rauszeit“.