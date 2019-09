Starbucks-Horoskop: Dieser Drink passt perfekt zu deinem Sternzeichen

Wenn es eine Saison gibt, in der man den morgendlichen Kaffee gerne mal gegen etwas anderes eintauscht, dann ist es garantiert der Herbst. Klar switchen auch wir im Sommer gerne mal zu Cold Brew, aber in der Übergangszeit ist die Bereitschaft, in ein komplett neues Drink-Universum zu wechseln, doch wesentlich höher. Doch die Möglichkeiten scheinen schier unendlich: Ein Trendgetränk löst das andere ab und die Spezialitätenkaffees stolpern förmlich aufeinander. An wem orientiert man sich also? Am kleinsten gemeinsamen Nenner: Starbucks.