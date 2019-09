Warum tun berufstätige Frauen im TV diese eine Sache, bevor sie ins Bett gehen?

Tun Frauen das wirklich? Warum ist es offenbar für berufstätige Frauen noch immer ein Tabu sich zu Hause in bequemen Klamotten zu zeigen? Reese Witherspoon und Nicole Kidman dürfen in Big Little Lies schließlich auch in ihren Workout-Outfits herumlaufen. Ist es ein Privileg, das nur Müttern, die zu Hause bleiben, vorbehalten ist? In The Americans wechselt Elizabeth Jennings ihre Kleidung in jeder Episode ungefähr 85.000 mal, aber ich habe noch nie gesehen, dass sie eines ihrer fabelhaften Wickelkleider zum Abendessen gegen eine Jeans getauscht hat.