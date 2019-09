Russland war in den vergangenen Jahren aus etlichen Gründen immer mal wieder in den Medien. Diesmal kommen die Neuigkeiten mit freundlichen Grüßen vom Online-Portal Pornhub, das sich mit den in Russland derzeit beliebtesten Pornofilmen beschäftigt hat. Und natürlich sind wir mehr als neugierig, welche Erotik-Vorlieben die Russen aktuell haben.