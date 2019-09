Auf diesen Bildern geben Frauen wirklich alles, um so schräg wie möglich auszusehen

In der Regel ist es ja so, dass man sich auf Bildern von seiner besten Seite präsentieren will. Immerhin ist ein Foto ein Zeit-Dokument, das im besten Falle in einem Fotoalbum landet und an das man sich später gern zurückerinnern möchte. Dazu kommt außerdem, dass Menschen eitel sind. Wer lässt sich schon gern mit Doppelkinn ablichten, während er die Augen verdreht oder schräge Grimassen zieht? Freiwillige vor!