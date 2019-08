„Das war zunächst ein beängstigender Prozess“ erzählt Collins im Interview mit Refinery29 . „Ich hielt es für sehr riskant, denn es war nur ein sehr schmaler Grad, der zwischen der erfolgreichen Auseinandersetzung mit der Sache und einem möglichen Rückfall, lag.” Sie hat es trotzdem gewagt. Und sie habe sich am Set und der Umgebung sicher gefühlt, die Mitarbeit an dem Film auch als eine Art Erforschung ihrer eigenen Vergangenheit gesehen. Auch Marti Noxon, die das Drehbuch zu To the Bone geschrieben hat, litt in ihrer Vergangenheit an Essstörungen. So fließen also persönliche Erfahrungen von zwei ehemals Betroffenen mit in den Film ein, der vor allem über die Krankheit und das Leben mit Anorexie aufklären will.