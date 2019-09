Ganz wie vermutet, sind die vier Farben alles –Trommelwirbel– Nude-Töne. Sind ja schließlich auch ihre Signature-Lippenstiftfarben. Kimberly geht in Richtung Pfirsich, Kim ist Korallfarben, Kiki – so wird Kim von ihrer Familie genannt – ist ein Rosé-Nude und Kimmie ist ganz, ganz, ganz leicht – fast zu übersehen so leicht – rötlich. Logisch, wir haben nicht erwartet, dass die beiden jetzt das Rad neu erfinden. Aber genauso logisch ist es, dass die Schwestern mit den Verkaufszahlen trotzdem das Internet lahm legen werden. Dass die Lippenstifte ganz in Yeezy-Manier einfach Nude sind, ist aber definitiv nicht breaking.